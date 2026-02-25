Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 08:09

Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала

Sun: экс-принцу Эндрю запретили заниматься верховой ездой

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Li Ying/Global Look Press
Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, брату короля Карла III, запретили заниматься верховой ездой, которая была одним из его любимых хобби, пишет The Sun. Вероятно, это решение продиктовано стремлением избежать формирования негативного имиджа.

Как отмечает источник, запрет последовал после задержания экс-принца. Пристальное внимание журналистов сейчас приковано к поместью Сандрингем на востоке Англии, где он теперь проживает.

Считается, что [счастливые прогулки на лошадях] выглядят плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре, — заявил источник.

Ранее парламент Великобритании принял беспрецедентное решение о рассекречивании документов, связанных с деятельностью принца Эндрю на посту спецпредставителя по международной торговле. Депутаты палаты общин единогласно поддержали соответствующий запрос, внесенный либеральными демократами.

До этого выяснилось, что часть архивных данных Министерства обороны Великобритании о перелетах финансиста Джеффри Эпштейна была утеряна. Документы исчезли в результате планового уничтожения материалов по истечении срока хранения. Эта информация появилась на фоне сообщений о том, что принц Эндрю мог использовать военные борты для встреч с Эпштейном.

принцы
Принц Эндрю
королевская семья
запреты
