Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются ночные заморозки, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 22 марта, ждать ли затяжных ливней и тепла до +16 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Александра Ильина, в течение недели среднесуточное значение температуры в российской столице будет превышать нормы климата на 5 градусов, но ближе к выходным придет небольшое похолодание.

«В пятницу, а также субботу и воскресенье похолодает до 3–5 градусов выше нуля днем, а ночью местами - до −3 градусов. При этом на протяжении рабочей недели ожидается погода без осадков с ясным небом или переменной облачностью. В выходные также без существенных осадков, но вероятно преобладание облачной погоды», — пояснил синоптик

По информации метеоцентров, утром, 20 марта, ожидается около 0 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов. Ночью столбики термометров покажут около +2 градусов. Однако из-за западного ветра 4 м/с и влажности 69% ощущаться холод будет значительно сильнее. Вероятность осадков оценивается в 61%. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

В субботу, 21 марта, вероятность осадков оценивается в 51%, давление составит 776 мм ртутного столба. Днем ожидается ясная погода с температурой около +5 градусов. Вечером сохранится ясная погода с температурой до +3 градусов, ветер юго-восточный, 5 м/с.

В воскресенье, 22 марта, днем прогнозируются местами дожди при температуре около +6 градусов, ветер усилится до 6 м/с. Вечером сохранится пасмурная погода с дождем. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце недели затяжных ливней и тепла до +16 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 20 марта, днем ожидается до +5 градусов. Ветер будет умеренным, осадки маловероятны. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.

В субботу, 21 марта, днем температура воздуха составит +4 градуса, но из-за ветра 5 м/с и влажности 84% ощущаться будет как +2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Вероятность осадков оценивается в 45%. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

В воскресенье, 22 марта, днем температура воздуха составит +4 градуса. Ночью ожидается до 0 градусов градусов. Вероятность осадков оценивается в 54%. Ветер сохранит скорость 5 м/с, влажность воздуха составит 82%, атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

