Аплодисменты Путина, Тутберидзе, свадьба на Рублевке: как живет Липницкая

Олимпийской чемпионке Сочи-2014 Юлии Липницкой исполнилось 28 лет. Почему фигуристка рано завершила карьеру, кто стал отцом ее второго ребенка, в чьей академии работает тренером — в материале NEWS.ru.
Каких успехов добилась фигуристка Липницкая
Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Ее мать Даниела одна воспитывала дочь. Отец Вячеслав еще до рождения Юлии ушел в армию и не вернулся в семью.
В десять лет фигуристка присоединилась к группе тренера Этери Тутберидзе. Под ее руководством Липницкая стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2014 году она победила на европейском первенстве. Федерация фигурного катания на коньках разрешила спортсменке поехать на командный турнир на Олимпиаде в Сочи.
Липницкая набрала максимально возможные 20 баллов и стала самой молодой одиночницей, победившей на Играх. На тот момент фигуристке было 15 лет. Президент России Владимир Путин стоя аплодировал ей с трибуны. В активе Липницкой также есть серебряная медаль чемпионата мира в Японии.
Почему фигуристка Липницкая завершила карьеру
После триумфа в Сочи Липницкая начала часто ошибаться и падать на катке. У нее ухудшились отношения с Тутберидзе. Фигуристка стала тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова и переехала из Москвы в Сочи.
На протяжении двух лет работы с новым наставником спортсменка занимала вторые и третьи места на турнирах. На ее результатах сказывались полученные во время тренировок травмы. Это привело к депрессии и расстройству пищевого поведения. В 2017 году мать Липницкой объявила, что ее дочь завершила спортивную карьеру. Она рассказала, что Юлия лечилась за границей от анорексии.
«Вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием. Хотелось отдохнуть и заняться чем-то новым, нужна была перезагрузка. Но потом фигурное катание снова вернулось в мою жизнь, пусть уже и совсем в других его сферах», — заявила олимпийская чемпионка.
Как отец дочери Липницкой оказался на СВО
Во время подготовки к Играм в Сочи Липницкая познакомилась с фигуристом Владиславом Тарасенко, который также был подопечным Тутберидзе. Впоследствии они работали вместе в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Пара не рассказывала о своих отношениях до лета 2020-го, когда стало известно о беременности спортсменки. В том же году у них родилась дочь Каталина.
Официальной информации о том, состоялась ли свадьба, нет. Кольца на безымянных пальцах Липницкой и Тарасенко можно рассмотреть на совместных фотографиях.
В 2022 году фигурист был призван в армию в рамках частичной мобилизации и отправился в зону СВО. Фигурист отправился служить в Запорожскую область в качестве гранатометчика. Летом 2023 года Тарасенко приезжал в отпуск в Москву. Известно, что он участвовал в отражении контрнаступления ВСУ.
Кто стал мужем фигуристки Липницкой
Липницкая рассталась с Тарасенко в 2024 году. Вскоре она сыграла свадьбу с хореографом и тренером Дмитрием Михайловым. Они познакомились в академии «Ангелы Плющенко». Юлия и Дмитрий вместе выступали на различных шоу. Со временем у них начался роман.
Свадьба состоялась в июне 2024 года в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе, а в сентябре у них родился сын Арсений. Супруги живут в Москве.
Чем сейчас занимается фигуристка Липницкая
В октябре 2017 года Липницкая работала в качестве комментатора на канале «Телеспорт». Фигуристка совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр Максимом Мирошкиным открыла «Академию чемпионов Ильиных — Липницкой». Спустя несколько лет этот проект закрылся. В 2019 году Липницкая снова появилась на льду и приняла участие в ледовом шоу «Золушка».
Сейчас Липницкая вместе с мужем тренирует в академии Плющенко. Команда олимпийской чемпионки состоит из нескольких профильных специалистов и помощников, в частности бронзового призера чемпионата Европы Дениса Ходыкина. Липницкая рассказывала, что довольна работой тренера и старается дать каждому ученику возможность выйти на максимум.
«У каждого ребенка разные данные, разные способности и возможности, разное отношение к спорту, в том числе и мотивация. Это вдохновляет меня в работе как тренера», — отмечала Липницкая.
Самой известной ученицей олимпийской чемпионки является Анна Ляшенко. В ноябре 2025 года она заняла второе место на Гран-при Красноярска. Некоторые программы Ляшенко ставила Липницкая.
«Мне очень нравится работать с ней. Юлия Вячеславовна очень справедливая, всегда понимает, но при этом знает, за что поругать, похвалить. Она строгая, но по делу», — говорила Ляшенко.
Липницкая поставила программу «Список Шиндлера» фигуристу Марку Кондратюку. Спортсмен очень хвалил этот номер.
«Будем честны, программа Юлии — это одна из моих любимых программ в женском катании точно. Одна из трех программ, которые я могу посмотреть, просто когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Потому что в ее постановке, если мы берем командный турнир Сочи — это настолько тонко, настолько тяжело, настолько она создает атмосферу тяжести», — сказал Кондратюк.
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