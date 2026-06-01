Свадьба в Париже, «очередь на алименты»: история любви Сафонова и Кондратюк

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Больше года футболист женат на блогерше Марине Кондратюк. После игры она с российским флагом в руках бросилась обнимать супруга. Как познакомились Сафонов и Кондратюк, действительно ли девушка разрушила первый брак спортсмена — в материале NEWS.ru.

Что известно о первом браке футболиста Сафонова

С 2015 года Сафонов был в отношениях с Анастасией Казачек. Через несколько лет футболист сделал ей предложение. В 2021 году у пары родилась дочь Майя. Однако вскоре после появления первенца они расстались. Бывшая жена заявила, что Сафонов изменил ей.

«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала она в соцсетях.

В 2021 году Сафонов развелся с Казачек.

Как познакомились Сафонов и Кондратюк

Сафонов познакомился с Кондратюк в самолете. На тот момент Марина работала стюардессой на чартерных рейсах «Краснодара», за который футболист тогда выступал. Девушка старше вратаря на четыре года.

Марина Кондратюк Фото: Социальные сети

Именно Кондратюк обвиняют в разводе Сафонова с его первой супругой Анастасией. Еще в 2022-м Марина сидела на трибунах стадиона «Краснодара» вместе с другими женами футболистов. Также влюбленные появлялись вместе в общих компаниях. Через несколько месяцев пара призналась, что состоит в отношениях. Сафонов разместил в своих социальных сетях фото с отдыха с друзьями, рядом с ним стояла Кондратюк. Вратарь подписал снимок «Знакомьтесь, моя Марина». На следующий день девушка подтвердила их роман. Кондратюк выложила видео с кружкой, на которой написано «Семейное положение: есть Матвей».

Позднее Казачек заявила, что бывший муж подал против нее судебный иск. По ее словам, Сафонов не только хочет забрать дочь, но и намерен добиться выплаты алиментов на содержание ребенка — около 13 тысяч рублей в месяц. При этом бывшая жена вратаря отметила, что заработок вратаря составляет порядка 150 млн рублей в год. В конце августа Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать бывшей супруге 25% от своих доходов на содержание общей дочери.

Где прошла свадьба Сафонова и Кондратюк

Летом 2024 года стало известно о помолвке Сафонова и Кондратюк. Мария пошутила, что «встает в очередь на алименты». Матвей и Марина узаконили свои отношения в марте 2025-го. Они расписалась в российском консульстве в Париже, а свадьба прошла в узком кругу.

Некоторое время супруги не комментировали свой новый статус. Через несколько недель после свадьбы Кондратюк выложила ролик, на котором они с Матвеем демонстрируют обручальные кольца под трек рэпера Эминема.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — подписала видео Кондратюк.

Марина бросила работу стюардессы после начала отношений с Сафоновым. Она стала строить карьеру стендап-комика. Девушка наиболее известна под псевдонимом Кондра. Когда пара жила в Краснодаре, Марина выступала в специальных заведениях со своими юмористическими монологами, но после переезда в Париж взяла паузу в концертах. Также она принимает участие в YouTube-проектах и других шоу о футболе. Сейчас супруги живут в Париже.

Как Сафонов дважды подряд выиграл Лигу чемпионов

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ. Стоимость трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Вратаря покупали в качестве сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. В прошлом сезоне Сафонов редко появлялся на поле, но выиграл с командой все трофеи — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги, а также Лигу чемпионов, в финале которой ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0.

В декабре 2024 года россиянин попал на обложку L'Équipe. Это произошло после того, как в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» Сафонов отразил два пенальти в послематчевой серии и помог ПСЖ выйти в следующий раунд. Публикация вышла под заголовком «Хладнокровный страж».

Матвей Сафонов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Летом Доннарумма перешел в английский «Манчестер Сити». Казалось, что Сафонов получит больше игрового времени. Однако вместо итальянца ПСЖ приобрел у «Лилля» вратаря Люка Шевалье. Несмотря на его ошибки в некоторых матчах, россиянину долго не давали шанс.

6 декабря 2025 года Сафонов дебютировал в сезоне Лиги 1, сыграв против «Ренна». Счет был разгромным — 5:0 в пользу ПСЖ. Шевалье не вышел на поле из-за травмы. Сафонов не только отразил несколько ударов, но и продемонстрировал уверенную игру ногами. Болельщики ПСЖ и французские журналисты высоко оценили его выступление. После этого матча Сафонов стал основным вратарем команды.

17 декабря 2025 года парижский клуб встретился в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Исход матча решился в серии пенальти. Сафонов не сумел справиться с первым ударом, но затем отразил четыре подряд. Это произошло впервые в истории футбола. Сафонова признали лучшим игроком матча. Сразу после завершения встречи партнеры качали Матвея на руках. Достижением россиянина восхищались во всем мире.

30 мая 2026-го ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче в Будапеште команда Луиса Энрике обыграла лондонский «Арсенал». Сафонов пропустил первым же ударом — на шестой минуте отличился Кай Хаверц. На 26-й минуте российский голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. Сафонов получил удар по голове, но смог продолжить встречу.

Момент столкновения Матвея Сафонова с Маркиньосом во время матча Лиги чемпионов в Будапеште Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во втором тайме счет сравнял Хвича Кварацхелия. В серии пенальти победу одержали французы. После матча Марина вышла на поле стадиона в Будапеште с флагом России.

«Я купила и привезла флаг специально перед финалом ЛЧ. Но Матвей его забыл, потому что торопился. Он думал, что флаг возьму я. У нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали (триколор Франции), поснимали палки, на которых держались флажки. И, собственно, вот так был сделан наш флаг», — рассказала Кондратюк в своем Telegram-канале.

По информации издания L'Equipe, футболисты ПСЖ получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей) после победы в Лиге чемпионов. На данный момент Сафонов выиграл восемь трофеев в составе парижан.

