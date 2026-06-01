Известный футболист умер после аварии на мотоцикле Бывший футболист сборной Греции Иконому умер в 33 года после ДТП на мотоцикле

Бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет после аварии на мотоцикле, сообщает Kathimerini. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя несколько дней он умер в реанимации.

По данным издания, ДТП произошло 23 мая. Иконому врезался на мотоцикле в грузовик, выполнявший разворот на одной из центральных улиц города Янина на северо-западе Греции.