Известный футболист умер после аварии на мотоцикле

Бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет после аварии на мотоцикле, сообщает Kathimerini. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя несколько дней он умер в реанимации.
По данным издания, ДТП произошло 23 мая. Иконому врезался на мотоцикле в грузовик, выполнявший разворот на одной из центральных улиц города Янина на северо-западе Греции.
Футболист провел шесть матчей за сборную Греции в период с 2016 по 2018 год. На клубном уровне Иконому выступал за «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, АЕК, «Бари», «Копенгаген», «Сампдорию» и другие команды.
