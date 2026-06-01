ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 19:14

Известный футболист умер после аварии на мотоцикле

Бывший футболист сборной Греции Иконому умер в 33 года после ДТП на мотоцикле

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет после аварии на мотоцикле, сообщает Kathimerini. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя несколько дней он умер в реанимации.

По данным издания, ДТП произошло 23 мая. Иконому врезался на мотоцикле в грузовик, выполнявший разворот на одной из центральных улиц города Янина на северо-западе Греции.

Футболист провел шесть матчей за сборную Греции в период с 2016 по 2018 год. На клубном уровне Иконому выступал за «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, АЕК, «Бари», «Копенгаген», «Сампдорию» и другие команды.

Ранее стало известно, что канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни. Причины смерти спортсмена не раскрываются.

До этого французская горнолыжница Марго Симон скончалась во время тренировки в Валь-д'Изер. Девушке было 18 лет. Отмечается, что спортсменка умерла 24 апреля в результате несчастного случая, который произошел перед соревнованиями Red Bull Alpine Park.

Спорт
Греция
Футбол
ДТП
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.