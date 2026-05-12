Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет

Брэндон Кларк Фото: Zou Zheng/Xinhua/Global Look Press
Канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причины смерти спортсмена не раскрываются.

Мы глубоко опечалены трагическим уходом Брэндона Кларка. Он был выдающимся товарищем по команде и отличным человеком, чье влияние на команду не будет забыто. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким в это тяжелое время, — говорится в заявлении.

Кларк выступал в НБА с 2019 года и на протяжении всей карьеры защищал цвета «Мемфиса». На драфте 2019 года он был выбран в первом раунде под общим 21-м номером «Оклахомой», а после своего дебютного сезона был включен в первую сборную лучших новичков лиги. За свою шестилетнюю профессиональную карьеру Кларк провел свыше 250 матчей.

Ранее скончался серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев. Ему было 70 лет. В Федерации высоко оценили вклад Дулеева в развитие отечественного гребного спорта. Его родным и близким выразили соболезнования.

