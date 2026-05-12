Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет

Канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причины смерти спортсмена не раскрываются.

Мы глубоко опечалены трагическим уходом Брэндона Кларка. Он был выдающимся товарищем по команде и отличным человеком, чье влияние на команду не будет забыто. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье и близким в это тяжелое время, — говорится в заявлении.

Кларк выступал в НБА с 2019 года и на протяжении всей карьеры защищал цвета «Мемфиса». На драфте 2019 года он был выбран в первом раунде под общим 21-м номером «Оклахомой», а после своего дебютного сезона был включен в первую сборную лучших новичков лиги. За свою шестилетнюю профессиональную карьеру Кларк провел свыше 250 матчей.

