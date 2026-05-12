Подсчитаны расходы России на нацпроекты

К 1 мая расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов достигли 1,97 трлн рублей, сообщает Минфин. По информации министерства, сумма составляет 29,5% от запланированного объема бюджетных назначений на текущий год.

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 мая 2026 года составило 1970,2 млрд рублей, или 29,5% от плановых бюджетных назначений, — сказано в материалах.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава ведомства представил подробный доклад о макроэкономических показателях страны за последние годы, в том числе о динамике валового внутреннего продукта. Так, по его словам, в марте рост ВВП восстановился после двух месяцев снижения.

До этого сообщалось, что дефицит федерального бюджета России в январе — апреле 2026 года составил 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП. По данным Минфина, это в два раза (на 2,946 трлн рублей) выше показателя за аналогичный период прошлого года.