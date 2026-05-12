Путин заслушал доклад Решетникова в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава ведомства представил подробный доклад о макроэкономических показателях страны за последние годы, в том числе о динамике валового внутреннего продукта. Так, по его словам, в марте рост ВВП восстановился после двух месяцев снижения.

У нас ВВП первые два месяца, как вы обращали внимание, действительно было снижение. В марте рост восстановился. Пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении в целом траектории, но мы видим, что ситуация стабилизируется, — сказал Решетников.

Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что текущем году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Он добавил, что правительство ведет системную работу по возвращению экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов.

До этого Решетников признал, что обеспечить экономический рост России без привлечения мигрантов будет сложно. По словам министра, стране нужна разумная и выгодная миграция, но в ограниченных объемах.