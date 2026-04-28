28 апреля 2026 в 13:16

Глава Минэкономразвития объяснил необходимость мигрантов в России

Решетников: сложно обеспечить рост российской экономики без миграции

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обеспечить экономический рост России без привлечения мигрантов будет сложно, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии «Российская экономика через 10 лет» форума Альфа-Саммит. По словам главы ведомства, стране нужна разумная и выгодная миграция, но в ограниченных объемах, передает РИА Новости.

Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна, — сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в России необходимых кадров также представляет собой большой вызов. Он добавил, что решать эти проблемы придется в условиях обострившейся борьбы за кадры в мире.

Ранее Решетников заявил, что подписание Сербией программы сотрудничества с Россией на пять лет стало мощным шагом. Документ предусматривает взаимодействие в энергетике, промышленности, IT-сфере и транспорте.

Прежде министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что республика никогда не введет санкции против России. Он подчеркнул, что его страна единственная в Европе не поддержала антироссийские ограничения. Попович добавил, что из-за такой политики Сербии часто поступают угрозы.

