Глава Минэкономразвития объяснил необходимость мигрантов в России

Обеспечить экономический рост России без привлечения мигрантов будет сложно, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии «Российская экономика через 10 лет» форума Альфа-Саммит. По словам главы ведомства, стране нужна разумная и выгодная миграция, но в ограниченных объемах, передает РИА Новости.

Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна, — сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в России необходимых кадров также представляет собой большой вызов. Он добавил, что решать эти проблемы придется в условиях обострившейся борьбы за кадры в мире.

