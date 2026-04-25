25 апреля 2026 в 09:08

В Сербии обозначили четкую позицию по антироссийским санкциям

Сербия никогда не введет санкции против России, заявил ИС «Вести» министр по вопросам международного экономического сотрудничества республики Ненад Попович. Он подчеркнул, что его страна остается единственной в Европе, которая не поддержала антироссийские ограничения.

Мы никогда не введем санкции против братской России, — сказал Попович.

Министр добавил, что из-за такой политики Сербии часто поступают угрозы. Он отметил, что введение санкций никак не выгодно Белграду, который получает надежные поставки газа из России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия видит требования Брюсселя, направленные на антагонизацию Сербии с РФ. По его словам, перед Белградом ставится выбор между членством в ЕС и дружескими отношениями с Москвой.

В конце марта президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении соглашения с РФ по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

