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08 июня 2026 в 22:21

В Саудовской Аравии объяснили падение ракеты у границы с Йеменом

МО Саудовской Аравии сообщило о сбое у запущенной из Йемена ракеты

Фото: Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press
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Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена и упавшая недалеко от границы Саудовской Аравии, изначально была нацелена на другое государство региона, рассказали представители Минобороны Турки аль-Малики. По их словам, во время полета произошел технический сбой, из-за которого снаряд отклонился от заданного курса.

Из-за сбоя были искажены данные о цели, что привело к отклонению от первоначального маршрута. Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.

В ведомстве подчеркнули, что данные расследования не подтверждают сообщения об ударе по авиабазе Принц Султан. Согласно официальной информации, ракета не достигла намеченной цели и упала на приграничной территории после технического сбоя.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло распространившуюся информацию о том, что авиабаза Принц Султан в провинции Эль-Хардж подверглась удару. Сообщалось, что сирены воздушной тревоги были активированы в качестве «меры предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена».

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