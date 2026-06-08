В Саудовской Аравии объяснили падение ракеты у границы с Йеменом

В Саудовской Аравии объяснили падение ракеты у границы с Йеменом МО Саудовской Аравии сообщило о сбое у запущенной из Йемена ракеты

Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена и упавшая недалеко от границы Саудовской Аравии, изначально была нацелена на другое государство региона, рассказали представители Минобороны Турки аль-Малики. По их словам, во время полета произошел технический сбой, из-за которого снаряд отклонился от заданного курса.

Из-за сбоя были искажены данные о цели, что привело к отклонению от первоначального маршрута. Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.

В ведомстве подчеркнули, что данные расследования не подтверждают сообщения об ударе по авиабазе Принц Султан. Согласно официальной информации, ракета не достигла намеченной цели и упала на приграничной территории после технического сбоя.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло распространившуюся информацию о том, что авиабаза Принц Султан в провинции Эль-Хардж подверглась удару. Сообщалось, что сирены воздушной тревоги были активированы в качестве «меры предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена».