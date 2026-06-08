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08 июня 2026 в 17:28

В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана

Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло удар по авиабазе в Эль-Хардже

Фото: Tsgt. Christopher Ruano/Planetpi/Global Look Press
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Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло распространившуюся информацию о том, что авиабаза Принца Султана в провинции Эль-Хардж подверглась удару, заявил официальный представитель ведомства Турки аль-Малики. Он уточнил в соцсети X, что сирены воздушной тревоги были активированы в качестве «меры предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена».

[Информация] о нападении на авиабазу принца Султана в Эль-Хардже не соответствует действительности, — говорится в заявлении аль-Малики.

Ранее Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничительные меры на использование США своих баз и воздушного пространства. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность возобновления операции по сопровождению судов через Ормузский пролив с использованием военно-морской и воздушной поддержки.

До этого сообщалось, что в результате ракетной атаки, проведенной Ираном на авиабазу Принц Султан, расположенную на территории Саудовской Аравии, пострадали несколько американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

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Саудовская Аравия
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