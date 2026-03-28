Американские военные получили отпор от Ирана на саудовской военной базе WSJ: находившиеся на саудовской базе солдаты США пострадали при ударе Ирана

Иранский ракетный удар по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии привел к пострадавшим среди американских военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских чиновников. По данным издания, в результате атаки повреждены несколько самолетов-заправщиков.

Для нанесения удара Ираном также использовались беспилотные летательные аппараты. Число пострадавших пока не раскрывается.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что уничтожил несколько самолетов-заправщиков на авиабазе в саудовском Эль-Хардже, где дислоцированы американские военные. Атака произошла на фоне продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана, которая длится уже месяц. Иран наносит ответные удары по израильской территории и американским объектам в регионе.

Ранее КСИР предупредил о планируемых ударах по американским и связанным с Израилем промышленным объектам на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки против иранских заводов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР. В иранской армии призвали сотрудников предприятий покинуть рабочие места, чтобы не подвергать опасности свои жизни.