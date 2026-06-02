Сразу три украинских региона содрогнулись от ночного удара возмездия России Минобороны: ВС России ударили по объектам ОПК Украины сразу в трех областях

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, несколько объектов были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием <...> по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что удар возмездия по Украине был нанесен оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и беспилотниками. Удалось поразить в том числе несколько объектов топливной и транспортной инфраструктуры Украины и военные аэродромы.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа. Кроме того, удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ. Всего с начала проведения СВО российская армия ликвидировала 154 322 дрона противника.