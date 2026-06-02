Российский ответ S-классу. Новый Aurus Senat 900: цены, характеристики

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня покажут седан Aurus Senat 900 — один из самых роскошных автомобилей, который выпускают в России. Машина уже прошла сертификацию, получила одобрение типа транспортного средства, а ее производство развернут на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Что будет представлять собой Senat 900, сколько он может стоить и на основе какой модели его построят — в материале NEWS.ru.

Как появился Aurus

История марки Aurus начинается в 2012 году, когда в правительстве России решили, что первые лица страны должны ездить не на немецких, а на российских автомобилях. Проект получил кодовое название «Кортеж».

Разработка стартовала в 2013 году: предполагалось, что для нового правительственного лимузина будет создана так называемая единая модульная платформа. На ней можно делать не только автомобиль для президента, но и другие модели, в том числе и внедорожники.

Первый публичный показ нового автомобиля состоялся 7 мая 2018 года — в день инаугурации президента России Владимира Путина. Именно тогда перед Кремлем проехал черный лимузин, который вся страна увидела в прямом эфире. Автомобиль получил имя Aurus — оно было придумано из слов aurum (золото) и Russia.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ, 7 мая 2018 года Фото: Сергей Савостьянов/Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Модельный ряд: имена автомобилей по названиям башен Кремля

Все модели марки Aurus носят названия башен Московского Кремля: государственная символика, заложенная в нейминге, сразу задает статусный контекст. Сегодня в линейке бренда три модели.​

Флагман — это седан Senat. Именно такой автомобиль в версии лимузин возит президента России. Такие Aurus купить нельзя, их делают только по спецзаказу. Однако в продажу поступают машины со стандартной колесной базой. Например, недавно такой автомобиль приобрел народный артист России Филипп Киркоров.

Вторая модель называется Komendant — это полноразмерный внедорожник, который делит с седаном ту же платформу. Также в гамме марки есть Aurus Arsenal — минивэн, который, как и внедорожник, в будущем поступит в открытую продажу.

Зачем понадобился суббренд Senat

Еще в начале 2024 года тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление относительно бюджетных «Аурусов»: в планах фигурировали два новых седана, которые бы заменили ушедшие Mercedes-Benz S- и E-класса.​

К 2026 году планы по выпуску таких машин обрели реальные формы. Предполагается, что специально для новой линейки машин имя Senat, которое сейчас используется для обозначения президентского автомобиля, будет преобразовано в суббренд. Первая модель будет называться Aurus Senat 900.

Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне — 2018 Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Собирать эти машины будут на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где до 2022 года делали кроссоверы RAV4 и седаны Camry.

Senat 900: что это за машина

По данным РИА Новости, новый Aurus Senat 900 уже прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). То есть машина может уже сегодня официально продаваться в стране.

Согласно сертификационным документам, Senat 900 — это полноприводный седан с габаритами 5140×1900×1500 мм (оригинальный Aurus Senat длиннее на 40 см). Также известно, что под капотом автомобиля установлен бензиновый трехлитровый двигатель V6, который выдает 326 л. с. и максимальный крутящий момент 450 Нм. В паре с этим агрегатом будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный, а подвеска будет пневматической, что должно обеспечить высочайший уровень комфорта.

Модель предусматривает два варианта компоновки салона. В базовой будет три места в заднем ряду. Но появится и более роскошная комплектация с двумя креслами во втором ряду.

Новый российский автомобиль получит отделку салона из натуральной кожи наппа и дерева, откидные столики для задних пассажиров, кресла с вентиляцией, функциями подогрева и массажа, многозонный климат-контроль, площадку для беспроводной зарядки смартфонов, проекционный экран на лобовом стекле, доводчики дверей и многое другое.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus «Aurus Автодом Санкт-Петербург» Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Официальные лица пока не раскрывают партнера в этом проекте. Однако сопоставление цифр позволяет почти со стопроцентной уверенностью сказать, что Aurus Senat 900 основан на китайском седане Hongqi H9, который сейчас официально продается в России. Правда, есть нюанс: Hongqi H9 в 2026 году представлен на российском рынке только с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 245 л. с. А Senat 900 будет оснащаться более мощным V6. Это значит, что именно автомобиль российского бренда окажется более престижным в этой паре.

Еще одно отличие Aurus от Hongqi будет в дизайне: ожидается, что Senat 900 получит оригинальную решетку радиатора и бамперы в стиле «большого» Aurus.

Сколько будет стоить Senat 900

Цена Senat 900 пока не известна. Однако сделать первые предположения можно уже сейчас — для этого достаточно посмотреть на стоимость оригинального Hongqi H9, который продается в России в единственной комплектации Deluxe с двухлитровым мотором и задним приводом. Такой автомобиль сейчас стоит 5 820 000 рублей. Однако ранее в стране продавались и более дорогие варианты — как раз с двигателем V6 и полным приводом. И они оценивались уже почти в 10 млн рублей.

С учетом локального производства, возможных субсидий и льгот при уплате утилизационного сбора, можно предположить, что новый Aurus Senat 900 будет стоить около 8–9 млн рублей. Для сравнения: оригинальный Aurus Senat стоит почти 50–54 млн.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где работает серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Конкуренты и рынок: кому наступает на пятки Senat 900

Сегмент больших представительских седанов в России сейчас переживает своеобразный вакуум. Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии и Audi A8 либо не поставляются официально, либо доступны только через параллельный импорт по ценам, которые превышают 20–30 млн рублей. В этой ситуации Senat 900 оказывается, по сути, единственным предложением в сегменте крупных полноприводных седанов.

Формально главным соперником Senat 900 окажется Hongqi H9, на базе которого он и создан. Однако будут и другие машины, которые могут составить конкуренцию Aurus Senat 900 и на которых тоже смогут в будущем ездить российские чиновники.

Например, новая Volga C50, которую в этом году начнут собирать в Нижнем Новгороде на заводе, где раньше делали Volkswagen и Skoda. Эта модель будет меньше Aurus Senat 900 и заметно дешевле — ее стартовая цена должна составить около 3 млн рублей. По крайней мере, китайский Geely Preface, который является основой для новой «Волги», продается сейчас за 3 329 990 рублей.

