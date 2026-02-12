Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей

В начале 2026 года за 2 млн рублей можно купить не только российские Lada или самые доступные китайские кроссоверы, но и немецкие, корейские или японские машины. Выбор, правда, не очень большой. Зато это не автомобили с пробегом, а новые машины, но не с самыми мощными двигателями. О том, какие авто ушедших брендов можно купить по цене Lada, почему некоторые из них нужно ждать шесть-восемь месяцев — в материале NEWS.ru.

Рынок новых машин: Lada и «китайцы» против всех

По данным агентства «Автостат», по итогам 2025 года бренды из Китая занимали на российском рынке новых легковых автомобилей 51,7%. Это заметно меньше, чем в 2024-м, когда китайские марки контролировали 58,5% отрасли. Однако есть важный нюанс — формальное падение продаж «китайцев» связано с тем, что ряд моделей начали выпускать в России и Белоруссии под новыми брендами (Belgee, Tenet и другие). Хотя по своей сути эти машины все-равно остались китайскими.

При этом европейские, корейские и японские бренды занимают лишь несколько процентов рынка РФ. Однако такие машины продолжают завозить — в основном это делают частные лица. Причем в январе 2026 года импорт легковых автомобилей физлицами вырос на 55% по сравнению с началом прошлого.

«С большим отрывом лидирует Mazda CX-5. На эту модель приходится почти каждый четвертый (22,8%) ввезенный автомобиль. В тройке лидеров также Skoda Superb и Kia Seltos. В десятку новых авто, ввезенных физлицами, также входят Zeekr 9X, Nissan Qashqai, Volkswagen Tharu, Audi Q5, Toyota Highlander, RAM 1500 и Toyota RAV4», — пояснил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он добавил, что основной акцент покупателей, которые ввозят новые машины из-за границы в 2026 году, сместился в сторону машин с бензиновыми моторами мощностью до 160 л. с. Сейчас их доля составляет 63,7%.

Toyota Highlander Фото: toyota.com

Льготный утильсбор и 160 л. с.

До реформы конца 2025 года схема при ввозе для себя автомобиля из-за границы была проста: если человек покупал автомобиль возрастом до трех лет и с мотором объемом до трех литров, то он платил символический утилизационный сбор — 3400 рублей. За машину старше трех лет — 5200.

Но с 1 декабря 2025 года все поменялось. Минпромторг привязал льготу к мощности двигателя: для машин, у которых больше 160 л. с., льготный утильсбор отменили. С 1 января 2026 года утилизационный сбор увеличили.

Сейчас утильбор для автомобилей до трех лет с двигателями объемом 1-2 литра и мощностью 160-190 л. с. составляет 900 тыс. рублей (если старше трех лет — 1 492 800). За новую машину с мотором объемом 2-3 литра и мощностью 190-220 л. с. водителю платить придется 2 364 000. Это только утилизационный сбор — еще есть таможенные платежи и прочее.

По этой причине на авторынке наблюдается повышенный интерес к не очень мощным автомобилям.

Новый удар: ограничения Китая на экспорт

Чаще всего автомобили с моторами до 160 сил привозят в Россию из Китая. Это зачастую выгоднее, чем из других стран. Однако с 1 января 2026 года появились дополнительные сложности — Китай ввел серьезные ограничения на вывоз новых автомобилей из страны.

Теперь машина должна после продажи находиться у первого покупателя как минимум шесть месяцев. Только после этого ее можно вывозить за границу. Тем самым китайские власти пытаются систематизировать экспорт и не допустить бесконтрольную продажу автомобилей в другие страны (официальные импортеры могут вывозить машины без каких-либо ограничений).

Если вы захотите купить в Китае автомобиль 2026 года выпуска без пробега, то это можно сделать. Однако затем он будет поставлен на 180 дней на стоянку в КНР. Он окажется в России только через семь-восемь месяцев.

Автомобиль марки Skoda в автосалоне Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Есть важный нюанс: новое правило распространяется не только на китайские бренды, но и на любой автомобиль, который вывозят с территории КНР. То есть закон касается и Volkswagen, и сделанный в Китае Toyota или Skoda.

Какие автомобили можно привезти по цене Lada Vesta

Сейчас Lada Vesta в богатых версиях стоит более 2 млн рублей. Ннапример, универсал Vesta SW Cross в комплектации Techno с мотором 1,8 л (122 л. с.) и «автоматом» продается за 2 251 000.

За 2-2,2 млн рублей в 2026 году можно привезти в РФ ряд автомобилей.

Kia Ray

Kia Ray — небольшой автомобиль из Южной Кореи: короткий, высокий, с квадратным кузовом, но довольно просторным салоном. В движение Ray приводится бензиновым мотором объемом всего 1 литр и мощностью 76 л. с., который трудится вместе с автоматической коробкой передач.

Благодаря скромному двигателю даже с учетом доставки и наценки посредника Ray практически всегда укладывается в бюджет 2–2,2 млн рублей.

Nissan Sylphy

Nissan Sylphy — седан гольф‑класса, традиционный «японец». Эту модель привозят не только из Китая, где ее выпускают. Наибольшим спросом у водителей пользуется версия с 1,6-литровым бензиновым мотором и вариатором мощностью 116 л. с. Не слишком много для крупного автомобиля, однако для города и езды по шоссе на разрешенных скоростях вполне хватает.

Nissan Sylphy Фото: Nissan

Если посмотреть на предложения компаний, которые занимаются доставкой автомобилей в Россию, то Nissan Sylphy из Китая стоит 1,8-2 млн рублей. Разумеется, при оформлении машины на частное лицо и уплате льготного утильсбора.

Volkswagen Tharu XR

Volkswagen Tharu XR впервые показали летом 2024 года. Данная модель была разработана специально для китайского рынка. Это маленький кроссовер, который построен на той же платформе, что и, например, Volkswagen Polo. Машину выпускают на предприятии SAIC-Volkswagen.

По размерам Volkswagen Tharu XR можно сравнить с Hyundai Creta. При этом у Tharu XR есть все лучшее, чем могут похвастаться немецкие автомобили: выверенная эргономика, удачные настройки подвески и экономичность.

В Китае Volkswagen Tharu XR оснащается двумя моторами объемом 1,5 л. Один атмосферный мощностью 110 л. с., а второй турбированный на 160 сил. Из-за особенностей льготного утилизационного сбора к нам выгодно везти только 110-сильные машины. Они не очень мощные, зато такие Tharu XR оснащаются классическим 6-ступенчатым «автоматом».

Volkswagen Tharu XR Фото: Volkswagen

Toyota Corolla

Toyota Corolla — один из самых популярных в мире автомобилей, который выпускается в том числе и в Китае. Сейчас за 2-2,2 млн рублей можно заказать Corolla XII поколения. Машины привозят в РФ с гибридной силовой установкой (бензиновый мотор объемом 1,8 л и маленький электродвигатель), но чаще с турбированным двигателем объемом 1,2 л, который выдает 116 л. с.

Среди плюсов «Тойоты» отметим высокую надежность (это относится и к машинам, которые сделаны в Китае), продуманную эргономику и высокую остаточную стоимость.

Honda Crider

Этот четырехдверный седан был разработан специально для китайского рынка. Его делают на совместном предприятии с фирмой GAC. В основе машины лежит платформа от маленьких Honda City/Jazz, однако колесная база заметно растянута. В результате на втором ряду очень много места.

Honda Crider чаще всего заказываютс базовым моторчиком объемом 1 литр, который выдает 122 л. с. Привод — только передний, коробка — вариатор.

