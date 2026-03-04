Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 19:46

Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео

Пашинян опубликовал видео с исполнением Billie Jean в грузинском баре

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на барабанах в одном из баров Грузии и опубликовал видео в своем Telegram-канале. Он аккомпанировал исполнению песни Billie Jean Майкла Джексона, отбивая ритм на стойке барабанов.

Для меня было честью играть с грузинскими друзьями для грузинских друзей, — написал глава правительства под видео.

Ранее Пашинян опубликовал видео под песню «Ласкового мая» «Белые розы». Политик, представший в шляпе, записал ролик на фоне украшенной к Новому году Москвы. В конце он поставил смартфон на подоконник и изобразил сердце обеими руками.

Премьер также извинился перед своей гражданской женой Анной Акопян. Накануне она сообщила о расставании с Пашиняном. По словам главы армянского правительства, супруга была его убежищем и опорой. Прощения он попросил за все «горечи», которые мог причинить. Акопян тем временем призвала общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения темы ее расставания с Пашиняном. У пары четверо детей — три дочери и сын.

Никол Пашинян
Армения
Грузия
бары
музыка
