Пашинян признался всем в любви под «Белые розы» Пашинян опубликовал ролик под «Белые розы» и признался в любви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео под песню «Ласкового мая» «Белые розы». Политик, представший в шляпе, записал ролик на фоне украшенной к Новому году Москвы. В конце он поставил телефон на подоконник и изобразил сердце обеими руками.

Желаю вам хорошего и приятного дня, и я вас всех люблю, — написал Пашинян.

Ранее Пашинян подвердил, что прибыл в Москву. У него запланированы встреча с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным и заседание Евразийского межправительственного совета.

Также сообщалось, что Пашинян не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Самолет с премьером на борту на протяжении почти часа кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге судно отправилось в петербургский Пулково.

До этого Пашинян опубликовал видео из Берлина под песню Modern Talking «You’re My Heart, You’re My Soul». Сначала он показал вид из окна на столицу Германии, а именно на Бранденбургские ворота, а затем изобразил руками сердечко.