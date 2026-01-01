В российском городе ввели временные ограничения на полеты Росавиация: в Самаре ввели временные ограничения на полеты самолетов

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары. Как сообщил в Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко заявил, что в аэропорту Пскова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, мера носила временный характер и была призвана обеспечить безопасность полетов в регионе. Позднее ограничения отменили.

До этого сообщалось, что в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

Также сообщалось, что в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении. Всего отменили 999 авиарейсов, а задержали — 9010.