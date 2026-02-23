Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 10:27

«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами

Китай потребовал от США отменить торговые пошлины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пекин призвал Вашингтон отменить односторонние пошлины в адрес торговых партнеров, соответствующее заявление появилось на сайте Минкоммерции КНР. В министерстве обратили внимание на решение Верховного суда США по делу о тарифах.

Китайская сторона последовательно выступает против любых односторонних тарифов и многократно подчеркивала, что в торговой войне нет победителей, а протекционизм не имеет будущего. Ответные пошлины США, пошлины на фентанил и другие односторонние меры нарушают международные торговые правила, — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что противостояние в отношениях между Пекином и Вашингтоном наносит ущерб обеим сторонам. Китай будет следить за ситуацией и отстаивать свои интересы, добавили в министерстве.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому президент Дональд Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет лидеру таких прав, поскольку, согласно Конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

Китай
США
пошлины
торговля
