Мерц и Макрон поругались из-за позиции по Ирану BZ: разногласия между Мерцем и Макроном не дают ЕС озвучить позицию по Ирану

Евросоюз не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Berliner Zeitung. Политики заняли противоположные позиции.

Так, Макрон предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом. Французский лидер возмущен ударами Ирана, немецкий не готов активно действовать. Макрон заявил о неприемлемости превращения Франции в мишень, в то время как Берлин не сделал аналогичных заявлений в адрес Тегерана.

Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит «нет», — отмечает издание.

Разногласия в европейском руководстве происходят на фоне продолжающейся с 28 февраля войны США и Израиля против Ирана. Тегеран отвечает ударами, а Ормузский пролив, через который идет 20% мировых поставок нефти, фактически блокирован.

