17 марта 2026 в 05:07

Мерц и Макрон поругались из-за позиции по Ирану

BZ: разногласия между Мерцем и Макроном не дают ЕС озвучить позицию по Ирану

Евросоюз не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Berliner Zeitung. Политики заняли противоположные позиции.

Так, Макрон предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом. Французский лидер возмущен ударами Ирана, немецкий не готов активно действовать. Макрон заявил о неприемлемости превращения Франции в мишень, в то время как Берлин не сделал аналогичных заявлений в адрес Тегерана.

Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит «нет», — отмечает издание.

Разногласия в европейском руководстве происходят на фоне продолжающейся с 28 февраля войны США и Израиля против Ирана. Тегеран отвечает ударами, а Ормузский пролив, через который идет 20% мировых поставок нефти, фактически блокирован.

Ранее сообщалось, что сохранение нацистского режима в Киеве остается для Евросоюза приоритетной целью вне зависимости от обстоятельств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции указал, что украинские власти продолжат агрессивные действия в адрес России.

Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Ленобластью
Россиянам рассказали о рисках работы с нейросетями
В России могут изменить соотношение долга и процентов в платеже по ипотеке
В Госдуме объяснили, почему опасно пользоваться VPN
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 марта
Ветеринар назвал важный нюанс в кормлении домашних животных
«Мы не боимся»: Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана
Названы регионы с допвыплатами до 300 тыс. рублей за рождение детей
Американский генерал в пьяном виде опозорился в Киеве
Мощнейшая с начала года атака ВСУ на Москву: последние новости 17 марта
Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки
Украинский дипломат взял для фотографии продырявленный флаг Венгрии
Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова
Стало известно о ракетном ударе по посольству США в Ираке
Раскрыто, как новый лидер Ирана избежал гибели 28 февраля
Стубб дал совет членам НАТО после предупреждения Трампа
Врач раскрыл, как избавиться от апноэ и чем оно опасно
Одна из стран может отменить визы для российских туристов
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

