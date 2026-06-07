Стремление Украины к интеграции с Евросоюзом привело к хаосу, разрушениям и спровоцировало военный конфликт, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, этот курс интеграции был изначально ошибочным.

Если они будут и дальше идти по пути евроинтеграции, то это совершенно сатанистский путь (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) . Он был изначально ложным. И Европа, зная это прекрасно, их туда тянет, понимая, что они никогда туда не дойдут. Но им сам процесс важен, — сказал Константинов.

До этого Константинов сообщил, что Республика Крым от продажи имущества, национализированного у украинских олигархов, получила 13 млрд рублей. Кроме того, еще 1,4 млрд рублей поступило от аренды этих объектов.

Ранее Константинов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в письме американскому лидеру Дональду Трампу вместо просьбы нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ следовало просить об организации мирных переговоров. По его словам, политик поступил бы так, если бы действительно стремился к прекращению конфликта.