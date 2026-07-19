Конфликт на Украине продолжается из-за стремления президента Украины Владимира Зеленского сохранить поток западного финансирования, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые передает РИА Новости, для украинского правительства это стало главной целью.

Их задача — сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт, — сказал Константинов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фальшивая риторика Киева и его «оголтелых» спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на конфликт. Иначе, по мнению политика, объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны просто невозможно.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что бюджет Евросоюза должен быть увеличен в 12–15 раз в случае военного столкновения с Россией. Он также призвал увеличить реальный бюджет ЕС по меньшей мере на 20%.