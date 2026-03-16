Сохранение нацистского режима в Киеве остается для Евросоюза приоритетной целью вне зависимости от обстоятельств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на Rutube. По его словам, украинские власти продолжат агрессивные действия в адрес России.

Вторая первопричина [украинского кризиса] — это наличие нацистского режима в Киеве. А его-то как раз европейцы уж точно хотят сохранить, какая бы территория ни осталась у Украины. И этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность, на его территорию собираются завести какие-то «стабилизационные силы», — сказал он.

Ранее министр в ходе совместной пресс-конференции с кенийским коллегой Мусалией Мудавади заявил, что уже согласованные параметры мирного урегулирования украинского кризиса срываются киевской стороной. По словам руководителя российского дипведомства, представители Кении были проинформированы о текущем положении дел в переговорном процессе по Украине.

Кроме того, он отметил, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в контексте участия в переговорах по Украине. По словам Лаврова, в подходе объединения отсутствуют какие-либо созидательные элементы по вопросу урегулирования кризиса.