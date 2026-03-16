«По полной программе»: Лавров объяснил, как ЕС дискредитировал сам себя Лавров заявил, что ЕС дискредитировал себя в вопросе переговоров по Украине

Европейский союз «по полной программе» дискредитировал сам себя в вопросе участия в украинских переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Кении Мусалией Мудавади. По его словам, в позиции объединения нет абсолютно ничего конструктивного, передает пресс-служба дипломатического ведомства.

Евросоюз сам себя уже дискредитировал по полной программе. И, слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы конструктивно восприниматься с прицелом на какой-то процесс на переговорах, — констатировал министр.

Лавров также признал, что Киев совершенно не готов к переговорам. Министр подчеркнул, что Москва продолжит добиваться поставленных целей на поле боя.

Лавров добавил, что достигнутые ранее договоренности по урегулированию ситуации на Украине саботируются в первую очередь Киевом. Он также признал, что переговорщик из Франции, который приезжал в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, «ничего нового не привез».