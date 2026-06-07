ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 18:34

Галузин назвал страну, которая становится логистическим хабом для Киева

Галузин: Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молдавия превращается в логистический хаб для Киева, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. По его мнению, которое приводит корреспондент NEWS.ru, присоединение республики к Румынии только усугубит ситуацию.

Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся, — сказал Галузин.

Ранее лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что потенциальное слияние с Румынией обернется для Молдавии уничтожением ее государственности. Политик подчеркнул, что против такого шага выступят не только в Брюсселе, но и в самом Бухаресте, ведь Кишиневу потребуется предоставить особый статус, что превратит Румынию в федеративное образование.

До этого председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила, что власти страны делают все, чтобы повторить судьбу Украины. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки.

Власть
Россия
Молдавия
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ раскрыли, сможет ли ИИ заменить живых журналистов
В российском регионе произошло жесткое ДТП с питбайком
Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Главарь грабившей бойцов СВО банды признал вину
Эпидемия наркомании в войсках Британии довела Лондон до отчаянного шага
В Афганистане прошли массовые облавы на женщин без хиджаба
«Просто умерли»: украинский омбудсмен признал страшную правду о ТЦК
Полиция заполнила центр Еревана после выборов
«Разрушение нации»: экс-спикер Зеленского раскрыла, куда Киев ведет Украину
«Необходимо иметь»: Санду высказалась об одном виде оружия
Автомобиль провалился в яму на оживленной дороге в Новосибирске
Пьяные хулиганы распылили огнетушитель на детской выставке в Петербурге
Экскурсионный автобус с 35 пассажирами перевернулся под Ярославлем
«Огромный вред»: Трамп предъявил серьезное обвинение администрации Байдена
«Хотят подать сигнал»: евродепутаты отправились в Москву
Сенатор предложил преподавать основы кибербезопасности в школах
«Ты либо несчастная, либо тупая»: Трамп оскорбил журналистку
В Армении закончилось голосование на парламентских выборах
«Явные случаи»: в Армении указали на выборные карусели
Азиатская страна увеличила поставки нефти из России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.