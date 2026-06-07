Галузин назвал страну, которая становится логистическим хабом для Киева Галузин: Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Молдавия превращается в логистический хаб для Киева, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. По его мнению, которое приводит корреспондент NEWS.ru, присоединение республики к Румынии только усугубит ситуацию.

Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся, — сказал Галузин.

Ранее лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что потенциальное слияние с Румынией обернется для Молдавии уничтожением ее государственности. Политик подчеркнул, что против такого шага выступят не только в Брюсселе, но и в самом Бухаресте, ведь Кишиневу потребуется предоставить особый статус, что превратит Румынию в федеративное образование.

До этого председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила, что власти страны делают все, чтобы повторить судьбу Украины. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки.