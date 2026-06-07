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07 июня 2026 в 11:23

Додон объяснил, чем слияние с Румынией обернется для Молдавии

Додон: слияние с Румынией положит конец государственности Молдавии

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Потенциальное слияние с Румынией обернется для Молдавии уничтожением ее государственности, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной «Партии социалистов» Игорь Додон на ПМЭФ. Политик подчеркнул, что против такого шага выступят не только в Брюсселе, но и в самом Бухаресте, ведь Кишиневу потребуется предоставить особый статус, что превратит Румынию в федеративное образование.

Такой сценарий означает, что некоторые регионы либо объявят о своей независимости, как Гагаузия, которая, например, имеет право на самоопределение, Приднестровье тогда никогда не будет вместе с Молдавией. Поэтому это распад государства с серьезными геополитическими и региональными проблемами для Европейского Союза, — высказался он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на форуме GLOBSEC в Праге, признала, что приверженцы идеи объединения с Румынией не представляют собой большинство жителей республики. Стремление к слиянию двух стран разделяют в основном выходцы из диаспоры, подчеркнула она.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гипотетическое присоединение Молдавии к Румынии обернется уничтожением самобытности республики. Так дипломат прокомментировала высказывание молдавского премьер-министра Эугена Осмоческу, который допустил рассмотрение варианта слияния с Бухарестом в случае блокировки пути Кишинева в Евросоюз.

Европа
Молдавия
Румыния
Игорь Додон
ПМЭФ
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