02 июня 2026 в 10:14

«С целью уничтожения»: Захарова предупредила Молдавию касательно Румынии

Захарова назвала возможное присоединение Молдавии к Румынии поглощением страны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Присоединение Молдавии к Румынии станет поглощением идентичности страны, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова молдавского премьера Эугена Осмоческу. Политик отметил, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет заблокирован.

Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов, — подчеркнула Захарова.

Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что Молдавия не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.

До этого лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее Партия действия и солидарности сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике. По его словам, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.

Власть
Молдавия
Румыния
Мария Захарова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

