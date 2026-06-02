Зеленскому дали от ворот поворот в стране Евросоюза Вице-спикер сейма Босак назвал Зеленского нежеланным гостем в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский больше не считается желанным гостем в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-спикер сейма республики от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Поводом для охлаждения отношений стало присвоение украинским президентом наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Отдельному центру спецопераций «Север» ВСУ.

Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем, — сказал Босак.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи. Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек также предложил лишить Зеленского госнаграды. Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не поддерживает Зеленского. По его словам, чествование нацистов в Киеве ранило память о погибших поляках, поэтому Валенса демонстративно снял украинский флаг.