Следователи заметили на телах погибших в Омске сапбордистов одну деталь

СКР: погибшие в Омске сапбордисты не использовали спасательные жилеты

На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолия Бойко и Ольги Симочкиной спасательных жилетов не было обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По словам следователей, после анализа фотографий, которые выкладывали погибшие в соцсетях, специалисты пришли к выводу, что туристы не использовали спасательное снаряжение во время отдыха.

Можно предположить, что они не пользовались спасательными жилетами. Потому что на них жилетов нет. На тех фотографиях, которые они выкладывали с сапов ранее, они также везде без жилетов, — говорится в сообщении.

Симочкина и Бойко вышли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились в поход на сапбордах по Иртышу. Родственники забили тревогу спустя двое суток. Пара и раньше практиковала такие путешествия — год назад они прошли на сапах от Усть-Заостровки до Старого Кировска, а также сплавлялись по реке Ай на Урале.

Ранее пресс-служба омского управления СК России сообщила, что предварительной причиной гибели двух сапбордистов стало утопление. Точные обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты.

