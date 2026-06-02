02 июня 2026 в 12:57

Финляндия конфисковала российские деньги

Власти Финляндии конфисковали российские средства на сумму около €4 млн

Хельсинки, Финляндия
Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около €4 млн, сообщил телеканал Yle. Данные средства относятся к российскому имуществу, которое было передано финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Управление по взысканию долгов <...> конфисковало российское имущество на сумму почти €4 млн. Заявителем, как и ранее, выступила украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия, — говорится в сообщении.

Проект был призван поддерживать развитие в приграничных районах, и Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько лет назад. По данным управления, Россия выплатила свою долю до начала конфликта на Украине. Впоследствии программа была прекращена, и средства остались на балансе финских властей. Решение о конфискации действует до особого распоряжения.

До этого финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, заявила, что жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией. Она отметила, что граждане не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.

