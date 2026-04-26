26 апреля 2026 в 09:50

Жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией

Жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ. Она отметила, что граждане не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.

И сейчас вот большие возмущения того, что нас втягивают активно в не наш конфликт, — сказала Райски.

Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявили, что Россия включит в свое военное планирование даже «теоретическую» вероятность размещения ядерного оружия на территории Финляндии. В дипмиссии выразили надежду, что финские власти осознают возможные последствия подобных решений.

До этого депутат Андрей Картаполов заявлял, что в случае размещения Финляндией ядерного оружия на своей территории республика может стать законной целью для российских стратегических наступательных вооружений. По словам парламентария, если финская сторона сознательно идет на такой шаг, то она сама определяет для себя соответствующий статус.

