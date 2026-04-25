Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:12

В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия

Картаполов: размещение ядерного оружия в Финляндии сделает ее целью для России

Андрей Картаполов
Подписывайтесь на нас в MAX

Если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, это превратит республику в законную цель для российских стратегических наступательных вооружений, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, если финская сторона хочет стать «мишенью», это ее выбор.

[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии — это их выбор, — высказался Картаполов.

Ранее в российском посольстве в Хельсинки заявили, что Москва примет во внимание при военном планировании даже гипотетическую возможность размещения ядерного вооружения на финской территории. Дипломаты выразили надежду, что в Хельсинки осознают все последствия.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обладание ядерным оружием лишит Финляндию статуса нейтрального государства. По его мнению, такой шаг потребует значительных финансовых затрат, к которым Хельсинки может оказаться не готов.

Власть
Финляндия
Андрей Картаполов
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.