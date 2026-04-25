В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия Картаполов: размещение ядерного оружия в Финляндии сделает ее целью для России

Если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, это превратит республику в законную цель для российских стратегических наступательных вооружений, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, если финская сторона хочет стать «мишенью», это ее выбор.

[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии — это их выбор, — высказался Картаполов.

Ранее в российском посольстве в Хельсинки заявили, что Москва примет во внимание при военном планировании даже гипотетическую возможность размещения ядерного вооружения на финской территории. Дипломаты выразили надежду, что в Хельсинки осознают все последствия.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обладание ядерным оружием лишит Финляндию статуса нейтрального государства. По его мнению, такой шаг потребует значительных финансовых затрат, к которым Хельсинки может оказаться не готов.