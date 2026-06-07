Россия отказалась взаимодействовать с ООН по ряду вопросов Замглавы МИД Алимов: Россия перестала работать с некоторыми структурами ООН

Россия отказывается от сотрудничества с некоторыми структурами Организации Объединенных Наций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Однако сама ООН остается безальтернативной, несмотря на прозападный характер ее секретариата.

Алимов обратил внимание, что Москва использует инструментарий блокировки в тех случаях, где отказывается от взаимодействия. Линия Запада на отказ от сотрудничества с Россией вкупе с прозападным секретариатом значительно затрудняет работу.

В качестве примеров он привел блокировку инициированного Западом возобновления работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, РФ высказала отказ от взаимодействия со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о российских военнослужащих.

Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет, — подчеркнул Алимов.

Ранее Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве доказательства удара Вооруженных сил Украины по зданию общежития колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики. Речь идет о фото- и видеоматериалах с места атаки ВСУ.