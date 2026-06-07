ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 02:35

Россия отказалась взаимодействовать с ООН по ряду вопросов

Замглавы МИД Алимов: Россия перестала работать с некоторыми структурами ООН

Здание ООН, Нью-Йорк, США Здание ООН, Нью-Йорк, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия отказывается от сотрудничества с некоторыми структурами Организации Объединенных Наций, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Однако сама ООН остается безальтернативной, несмотря на прозападный характер ее секретариата.

Алимов обратил внимание, что Москва использует инструментарий блокировки в тех случаях, где отказывается от взаимодействия. Линия Запада на отказ от сотрудничества с Россией вкупе с прозападным секретариатом значительно затрудняет работу.

В качестве примеров он привел блокировку инициированного Западом возобновления работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, РФ высказала отказ от взаимодействия со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о российских военнослужащих.

Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет, — подчеркнул Алимов.

Ранее Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве доказательства удара Вооруженных сил Украины по зданию общежития колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики. Речь идет о фото- и видеоматериалах с места атаки ВСУ.

Мир
Россия
ООН
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы причины, по которым ФРГ не запускает «Северные потоки»
В Огайо произошла массовая стрельба
Россия отказалась взаимодействовать с ООН по ряду вопросов
Румынский сенатор сделала неожиданное признание о России
«Дело идет к краху»: политику Пашиняна назвали отступлением по всем фронтам
«Не субъект»: Зеленский получил хлесткую характеристику
Озвучено, в каких регионах средняя зарплата перевалила за 100 тыс. рублей
Как пережить провал ребенка на ЕГЭ: советы для родителей
В США высказались о масштабах коррупции среди украинских властей
Российская армия улучшила свое положение на севере ДНР
США хотят с помощью Ирана вернуть свой авторитет перед союзниками
Налет БПЛА ВСУ на Сочи ночью 7 июня: что известно, есть ли пострадавшие
Кадыров подарил жителю Грозного неожиданный и очень дорогой подарок
В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки
«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой
Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал
Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ
Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе
Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова
Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.