Представители иностранных СМИ на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Россия передала ООН доказательства страшного преступления ВСУ В МИД России передали ООН данные с места атаки ВСУ в Старобельске

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве доказательства удара Вооруженных сил Украины по зданию общежития колледжа в городе Старобельске Луганской Народной Республики, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Речь идет о фото- и видеоматериалах с места атаки ВСУ.

В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов, — сказано в сообщении.

Ранее международный секретарь Компартии США, журналист-расследователь Кристофер Хелали заявлял о свидетельствах западных журналистов о применении систем Starlink украинскими военными при ударе по общежитию в Старобельске. Репортеры посетили место теракта.

До этого представитель МИД Мария Захарова отметила, что отсутствие реакции международных организаций 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, на теракт в Старобельске вызывает возмущение. Она также добавила, что слепота и ложь западных стран уже никого не удивляют.