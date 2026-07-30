Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 22:40

Российская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира WTA

Российская дебютантка WTA Лютова вышла в 1/4 финала турнира в Мемфисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская теннисистка Кристина Лютова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в Мемфисе. 16-летняя спортсменка одержала вторую победу, обыграв 76-ю ракетку мира Майю Джойнт из Австралии.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки. В четвертьфинале она сыграет с сильнейшей в паре Ма Есинь (Китай) — Кэти Макнелли (США).

Лютова (229-я в рейтинге WTA) впервые участвует в основной сетке взрослого турнира, пройдя квалификацию. В первом круге она сенсационно обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, третью ракетку России, которая снялась из-за травмы.

Ранее сообщалось, что WTA обязала спортсменок проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Журналист Бен Ротенберг в социальных сетях отметил, что отказ от этого правила может повлечь за собой санкции. Для процедуры тестирования необходимо сдать мазок из полости рта. Если мужской ген отсутствует, спортсменку допустят до соревнований под эгидой WTA. В случае положительного результата на теннисистку наложат временную дисквалификацию для дополнительного медицинского обследования.

Спорт
Теннис
WTA
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возьмут еще и Одессу»: в США сделали дерзкий прогноз о ситуации на СВО
Российский регион частично лишился электроэнергии
«Серьезный удар»: в ФРГ озвучили, какие потери тяжело переносит Украина
Митрополит Иларион назвал три вещи, о которых нельзя говорить
Стало известно о возможных переговорах РФ и Казахстана по важному вопросу
На Украине произошла массовая смена руководства СБУ
Автомобили резко «пропали» с Крымского моста
Раскрыты факты зверства комполка ВСУ с помощью «деревьев правды»
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции и сексуализации легкой атлетики
Ландшафтный пожар угрожает населенному пункту в Оренбургской области
В Лондоне арестовано более сотни пропалестинских активистов
«Прекрасная страна»: американская журналистка призналась в любви к России
Российская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира WTA
Стало известно, когда суд поставит точку в деле блогера Лерчек
При атаке дронов на территорию ДНР погиб человек
Пострадавшие продавцы Wildberries получили новые выплаты от компании
Ужин с Нетаньяху может дорого обойтись миллиардеру из Ливана
Как вербуют подростков в TikTok и других соцсетях: подробно разбираем схемы
Сожительница обвиняемого в избиении ученого пожаловалась на травлю
Археологи из Пскова нашли редкое средневековое украшение
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.