Российская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира WTA Российская дебютантка WTA Лютова вышла в 1/4 финала турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Кристина Лютова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA 250 в Мемфисе. 16-летняя спортсменка одержала вторую победу, обыграв 76-ю ракетку мира Майю Джойнт из Австралии.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки. В четвертьфинале она сыграет с сильнейшей в паре Ма Есинь (Китай) — Кэти Макнелли (США).

Лютова (229-я в рейтинге WTA) впервые участвует в основной сетке взрослого турнира, пройдя квалификацию. В первом круге она сенсационно обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, третью ракетку России, которая снялась из-за травмы.

Ранее сообщалось, что WTA обязала спортсменок проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу. Журналист Бен Ротенберг в социальных сетях отметил, что отказ от этого правила может повлечь за собой санкции. Для процедуры тестирования необходимо сдать мазок из полости рта. Если мужской ген отсутствует, спортсменку допустят до соревнований под эгидой WTA. В случае положительного результата на теннисистку наложат временную дисквалификацию для дополнительного медицинского обследования.