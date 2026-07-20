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20 июля 2026 в 13:31

В теннисе ввели обязательное гендерное тестирование для женщин

WTA обязала теннисисток проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала спортсменок проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу, сообщает журналист Бен Ротенберг в социальных сетях. Отмечается, что отказ от этого правила может повлечь за собой санкции.

Для процедуры тестирования необходимо сдать мазок из полости рта. Если мужской ген отсутствует, спортсменку допустят до соревнований под эгидой WTA. В случае положительного результата на теннисистку наложат временную дисквалификацию для дополнительного медицинского обследования.

Отказ от тестирования повлечет за собой дисциплинарные меры со стороны организации. По данным журналиста, новый документ должны подписать все участницы WTA-тура.

Ранее сообщалось, что НОК Белоруссии принял решение проводить гендерное тестирование спортсменок. Это необходимо для выполнения новых требований Международного олимпийского комитета (МОК), вступающих в силу с Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Прежде стало известно, что запрет трансгендерам (ЛГБТ-движение, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на участие в школьных женских соревнованиях по спорту остался в силе на уровне штатов Америки. Судьи Верховного суда США решили, что введение подобных запретов в Айдахо и Западной Вирджинии не противоречит конституции и закону о дискриминации по половому признаку в образовательной среде.

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