Россиянка отсудила почти миллион у химчистки за испорченную одежду

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у химчистки порядка 900 тыс. рублей за пропавший с жилетки рисунок, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что в результате некачественно оказанной услуги одежда поменяла цвет и стала черной.

Химчистка не предупредила клиентку о возможных рисках и сделала пометку о 70% износе вещи, что оказалось неправдой. Более того, организация не предоставила доказательств надлежащего оказания услуги и не оспорила заключение эксперта, который установил, что рыночная стоимость жилета при степени износа 50% составляет 154 250 рублей, — сказано в сообщении.

Общая сумма взыскания составила более 888 тыс. рублей. Часть из них пойдет на компенсацию материального и морального ущерба, а также на покрытие расходов, связанных с судебным разбирательством.

Ранее жительницу Приморья обязали выплатить почти 2 млн рублей таможенных сборов за автомобиль Hyundai Palisade, который она никогда не приобретала. Отмечалось, что женщина купила машину на аукционе и при растаможке занизила цену, недоплатив 1,7 млн рублей, однако пострадавшая заявила, что не заказывала авто и впервые видит его.