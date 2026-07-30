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30 июля 2026 в 19:12

В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тело мужчины с переломанными костями нашли в лесу в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.Труп погибшего обнаружил прохожий ночью в среду, 29 июля, неподалеку от реки Сестры.

Внутренние органы мужчины оказались повреждены, на шее — колотая рана, — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на стройке, а работодатель попытался скрыть произошедшее, но впоследствии был задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в реке Ассе в Ингушетии обнаружено тело 68-летнего мужчины. Поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка после того, как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

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В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями
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