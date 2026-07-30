«Инфантино придется дать заднюю»: Колосков о бойкоте Европой ЧМ по футболу

Бойкот европейскими странами чемпионата мира по футболу означает войну Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, президент ФИФА Джанни Инфантино сам виноват в этой ситуации. Колосков считает, что главе организации необходимо отказаться от идеи продажи доли прав на чемпионат мира.

Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА. Инфантино сам довел ситуацию до такого, почувствовал свою незаменимость. Делает, что хочет, вручает премию мира президенту США Дональду Трампу, позволяет ему командовать собой. Инфантино придется дать заднюю. Нужно похоронить эту идею, закрыть ее. Другого пути нет, — сказал Колосков.

Ранее в УЕФА заявили о намерении бойкотировать турниры ФИФА. Это решение приняли все 55 членов организации, включая Россию. Причина — слухи о желании Инфантино продавать доли прав чемпионатов мира частным инвесторам. По мнению членов ФИФА, подобные международные соревнования нельзя рассматривать как инвестиционный продукт.