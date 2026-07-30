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30 июля 2026 в 19:37

Федерация хоккея России поборется за сборные страны в суде

ФХР обжалует решение IIHF о командах России в Спортивном арбитражном суде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Федерация хоккея России (ФХР) обжалует решение Международной федерации хоккея (IIHF) в Спортивном арбитражном суде, сообщили на сайте организации. В ФХР намерены бороться с тем, что национальные команды из РФ продолжают отстранять от турниров.

ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию ИИХФ, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру, — говорится в сообщении.

Ранее IIHF не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года. Ограничения коснулись мужского и юниорского чемпионатов мира, турниров среди юношей до 18 лет, а также женского первенства среди девушек до 18 лет.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил в таком исходе скандинавские страны. По его мнению, в чемпионатах без участия россиян нет интриги и за ними скучно наблюдать. Парламентарий напомнил, что сборные США и Канады любят состязаться на льду со сборной РФ. Он выразил сожаление, что в федерации хоккея одержало вверх русофобское лобби.

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