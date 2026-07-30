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30 июля 2026 в 17:49

В Госдуме предсказали решение CAS по иску Украины в МОК

Журова: CAS вряд ли удовлетворит иск украинцев на решение МОК по россиянам

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета Украины, который ранее требовал отменить решение МОК о восстановлении статуса ОКР. По ее словам, которые передает РИА Новости, у международной организации отсутствуют какие-либо основания отстранять россиян.

Да пусть сколько хотят обращаются. Думаю, CAS вряд ли пойдет им навстречу, потому что нет никаких оснований отстранять россиян. Единственное, надо понимать, что есть определенные ограничения и мы не полностью вернулись — не во всех видах спорта, не на все соревнования, не везде вернули флаг и гимн, — сказала Журова.

В начале июля МОК отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Исполком организации призвал другие международные федерации снять ограничения с атлетов из РФ.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова назвала моральным уродством решение немецких политиков о недопуске российских атлетов с ограниченными возможностями здоровья на Европейские юношеские игры глухих. Она также напомнила, что благодаря РФ немецких инвалидов не продолжали «утилизировать» в годы войны.

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