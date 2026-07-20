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20 июля 2026 в 12:02

Захарова вступилась за спортсменов из России и разнесла немецких политиков

Захарова сочла недопуск ФРГ спортсменов из РФ моральным уродством политиков ФРГ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Недопуск российских спортсменов в Германию и создание препятствий для атлетов с ограниченными возможностями здоровья свидетельствует о моральном уродстве немецких политиков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Вместе с этим она решила напомнить Германской ассоциации спорта глухих, что благодаря РФ немецких инвалидов не продолжали «утилизировать» в годы войны.

Недопуск Германией российских спортсменов, создание инвалидам препятствий — это свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента, — заявила дипломат.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что российские атлеты не будут допущены к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые запланированы на август 2026 года в Ганновере. В дипмиссии отметили, что такое решение Германская ассоциация спорта глухих согласовала с местными властями. В качестве причины отказа немецкая сторона указала Европейской организации спорта глухих на якобы несогласие германского населения.

Кроме того, пресс-служба Международной федерации гандбола сообщала, что совет организации, следуя ориентирам МОК, принял решение вернуть национальные команды России и Белоруссии на мировые турниры. В связи с этим запретительные меры, действовавшие с 4 марта 2022 года, утратили силу.

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Мария Захарова
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