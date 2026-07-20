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20 июля 2026 в 11:34

В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих

Посольство: Россию не допустили до юношеских игр глухих в Германии

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские атлеты не будут допущены до Европейских юношеских игр глухих, запланированных на август 2026 года в Ганновере, сообщило посольство РФ в Германии через свой Telegram-канал со ссылкой на решение Германской ассоциации спорта глухих, согласованное с местными властями. В качестве причины отказа немецкая сторона указала Европейской организации спорта глухих на якобы несогласие германского населения с участием представителей России.

По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих (Deutscher Gehörlosen-Sportverband; DGSV) по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF) проинформировала, что Совет организации, следуя ориентирам МОК, принял решение вернуть национальные команды России и Белоруссии на мировые турниры. Следовательно, запретительные меры, введенные с 4 марта 2022 года, утратили силу.

Кроме того, исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение разрешить российским игрокам выступать на соревнованиях под эгидой организации с национальной символикой начиная с 28 июля. В федерации уточнили, что пошли на такой шаг, приняв во внимание свежие ориентировки, поступившие от МОК.

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