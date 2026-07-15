Международная федерация гандбола допустила РФ и Белоруссию к соревнованиям

Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные к участию в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации со ссылкой на решение Совета IHF, принятое в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Таким образом, ограничения, действовавшие с 4 марта 2022 года, больше не применяются.
В IHF сообщили, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям будет проходить при соблюдении действующих антидопинговых требований и Всемирного антидопингового кодекса. Дополнительных условий допуска или иных ограничений вводить не планируется.
В федерации отметили, что полное возвращение российских и белорусских команд может потребовать переходного периода. Однако IHF рассчитывает на их скорейшую реинтеграцию в международное гандбольное сообщество.
Ранее стало известно, что раздел Олимпийского комитета России впервые с 2023 года снова стал доступен на сайте Международного олимпийского комитета. МОК 7 июля восстановил членство ОКР и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов.