Международная федерация гандбола допустила РФ и Белоруссию к соревнованиям

Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные к участию в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации со ссылкой на решение Совета IHF, принятое в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Таким образом, ограничения, действовавшие с 4 марта 2022 года, больше не применяются.

В IHF сообщили, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям будет проходить при соблюдении действующих антидопинговых требований и Всемирного антидопингового кодекса. Дополнительных условий допуска или иных ограничений вводить не планируется.