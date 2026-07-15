Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 18:06

Международная федерация гандбола допустила РФ и Белоруссию к соревнованиям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные к участию в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации со ссылкой на решение Совета IHF, принятое в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Таким образом, ограничения, действовавшие с 4 марта 2022 года, больше не применяются.

В IHF сообщили, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям будет проходить при соблюдении действующих антидопинговых требований и Всемирного антидопингового кодекса. Дополнительных условий допуска или иных ограничений вводить не планируется.

В федерации отметили, что полное возвращение российских и белорусских команд может потребовать переходного периода. Однако IHF рассчитывает на их скорейшую реинтеграцию в международное гандбольное сообщество.

Ранее стало известно, что раздел Олимпийского комитета России впервые с 2023 года снова стал доступен на сайте Международного олимпийского комитета. МОК 7 июля восстановил членство ОКР и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов.

Спорт
гандбол
спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Никто не захотел покупать двушку маньяка в Татарстане
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.