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14 июля 2026 в 18:50

Россия вернулась на сайт МОК после трехлетнего перерыва

На сайте МОК восстановили раздел Олимпийского комитета России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Раздел Олимпийского комитета России впервые с 2023 года снова стал доступен на сайте Международного олимпийского комитета. МОК 7 июля восстановил членство ОКР и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов.

В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. Причиной было названо включение в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном с 28 июля. Отмечается, что исполнительный совет ITTF принял во внимание последние рекомендации МОК.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены достойно возвращаются на международные соревнования. По словам главы государства, позиции России в мире остаются сильными, несмотря на «трусливые попытки» их ослабить.

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