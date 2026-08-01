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01 августа 2026 в 11:04

В МОК раскрыли, как санкции ЕС против Дегтярева влияют на отношения с ОКР

МОК: санкции ЕС против Дегтярева не оказывают влияние на отношения с ОКР

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Санкции Евросоюза, введенные против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, не сказываются на деловом взаимодействии Международного олимпийского комитета с Олимпийским комитетом России, заявили в МОК в ответ на запрос украинского агентства «Главком». 7 июля МОК аннулировал прежние предписания, касающиеся ограничений для российских спортсменов.

МОК принял к сведению санкции, введенные против господина Дегтярева. Однако эти санкции не влияют на рабочие отношения между МОК и ОКР, — сказано в заявлении.

При этом возвращение ОКР статуса признанной организации является временным – оно станет постоянным лишь после того, как РУСАДА будет признано соблюдающим кодекс WADA. Впоследствии Национальный олимпийский комитет Украины подал в Спортивный арбитражный суд запрос об отмене данного решения. Украинская сторона утверждает, что оно не соответствует Олимпийской хартии, а также было принято поспешно и без надлежащей проверки.

Ранее Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских ограничений. В новый черный список вошли российские политические, культурные и спортивные деятели. Меры были введены против Дегтярева, помощника российского президента Владимира Мединского, президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и певца Александра Маршала. Также в обновленный реестр попали заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов.

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ОКР
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