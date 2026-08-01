Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 11:45

Россиянина жестоко избили после того, как он заступился за прохожую

В Новосибирской области заступившегося за женщину прохожего жестоко избили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирской области мужчину жестоко избили посреди улицы, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент случился ночью в городе Искитим, в районе Подгорный. По словам очевидцев, двое мужчин напали на прохожего после того, как он попытался защитить женщину.

По информации канала, подозреваемые нанесли множество ударов не только ногами и руками, но и дубинкой. Местные жители вызвали сотрудников Росгвардии, полицейских и скорую помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее неизвестные жестоко избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области. Ребенок получил перелом лобовой кости и обоих пазух носа, а также ушиб головного мозга. Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Ребенка отправили в Нижний Новгород, где поместили в отделение нейрохирургии.

До этого в Московской области женщина, поссорившись со своей 86-летней матерью, избила ее до смерти. Инцидент произошел в квартире дома на Пионерской улице в Королеве. Силовики задержали женщину и возбудили уголовное дело.

Регионы
Новосибирск
Россия
избиения
нападения
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян
Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте
FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области
Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein
Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ
Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море
Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары
Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода
Валиева покинула Россию перед началом сезона
Циничный удар по автобусу, дроны над Курском: как ВСУ атакуют РФ 1 августа
Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России
В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле
Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары
Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ
Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера
Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу
У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние
Беженка из Родинского рассказала о жестоком обращении ВСУ с мирными людьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.