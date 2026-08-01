Россиянина жестоко избили после того, как он заступился за прохожую

Россиянина жестоко избили после того, как он заступился за прохожую В Новосибирской области заступившегося за женщину прохожего жестоко избили

В Новосибирской области мужчину жестоко избили посреди улицы, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент случился ночью в городе Искитим, в районе Подгорный. По словам очевидцев, двое мужчин напали на прохожего после того, как он попытался защитить женщину.

По информации канала, подозреваемые нанесли множество ударов не только ногами и руками, но и дубинкой. Местные жители вызвали сотрудников Росгвардии, полицейских и скорую помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее неизвестные жестоко избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области. Ребенок получил перелом лобовой кости и обоих пазух носа, а также ушиб головного мозга. Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Ребенка отправили в Нижний Новгород, где поместили в отделение нейрохирургии.

До этого в Московской области женщина, поссорившись со своей 86-летней матерью, избила ее до смерти. Инцидент произошел в квартире дома на Пионерской улице в Королеве. Силовики задержали женщину и возбудили уголовное дело.