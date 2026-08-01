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01 августа 2026 в 12:16

Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары

Люди на обмелевшем участке русла Дуная в Будапеште, Венгрия Люди на обмелевшем участке русла Дуная в Будапеште, Венгрия Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
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Рекордная жара нынешним летом охватила страны Европы, вызвав сильную засуху, обмеление рек и прочих водоемов, а также мощные пожары. Снижение уровня воды привело к неожиданных находкам. К примеру, остатки кораблей нацистской Германии, затопленных в 1944 году, обнажились в районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная. Причиной обмеления стали жаркая погода и недостаточный приток воды, которые осушили песчаные отмели и открыли корпуса судов.

Флотилия была затоплена в сентябре 1944 года в ходе операции «Дунайский эльф», чтобы воспрепятствовать захвату речных судов наступавшей Красной армией. На дно ушли более двухсот барж и кораблей, что сделало тот участок реки непроходимым. После завершения войны часть судов подняли, и судоходство на Дунае восстановили.

Представители муниципалитета Ловас также сообщили, что в Хорватии обнаружены обломки баржи, затонувшей в 1937 году. Находка была сделана у населенного пункта Опатовац после того, как аномальная жара и падение уровня воды в Дунае обнажили дно.

Местный житель Хрвое Иваника отыскал газетную заметку 1937 года, в которой описывалось это происшествие. Из публикации следовало, что баржа Австрийского пароходства под номером 5722, перевозившая 50 вагонов угля, затонула недалеко от берега у Опатоваца.

Рекордный зной в европейских странах спровоцирован замещением типичного океанического циклона субтропическим «собратом», объяснил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини. По утверждению эксперта, данный воздушный вихрь переместился из пустыни Сахара и с Иранского нагорья.

Фото обмелевших европейских рек — в галерее NEWS.ru.

Теплоход сел на мель на набережной в историческом центре Дрездена, Германия
Теплоход сел на мель на набережной в историческом центре Дрездена, Германия
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Пересохшие берега Эльбы в Дрездене, Германия
Пересохшие берега Эльбы в Дрездене, Германия
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Река Дунай с частично обнажившимся руслом в Будапеште, Венгрия
Река Дунай с частично обнажившимся руслом в Будапеште, Венгрия
Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Низкий уровень воды в Рейне вблизи Дуйсбурга, Германия
Низкий уровень воды в Рейне вблизи Дуйсбурга, Германия
Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Речной теплоход на обмелевшем участке Рейна в Бонне, Германия
Речной теплоход на обмелевшем участке Рейна в Бонне, Германия
Фото: Dominik Bund/IMAGO/Global Look Press
Низкий уровень воды в реке Висла, Польша
Низкий уровень воды в реке Висла, Польша
Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press
Обмелевшая река По в Италии
Обмелевшая река По в Италии
Фото: Emanuele Roberto De Carli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Низкий уровень воды в реке Везер, Германия
Низкий уровень воды в реке Везер, Германия
Фото: Stefan Rampfel/dpa/Global Look Press
Люди на обнажившейся скале у реки Эльба в Магдебурге, Германия
Люди на обнажившейся скале у реки Эльба в Магдебурге, Германия
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
Пересохшее русло реки По в Италии
Пересохшее русло реки По в Италии
Фото: Emanuele Roberto De Carli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Низкий уровень воды реки Вислы в Варшаве, Польша
Низкий уровень воды реки Вислы в Варшаве, Польша
Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press
Мост Бекка через обмелевшую реку По в Линароло, Италия
Мост Бекка через обмелевшую реку По в Линароло, Италия
Фото: Emanuele Roberto De Carli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Галечные отмели в русле Дуная, Германия
Галечные отмели в русле Дуная, Германия
Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press
Европа
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