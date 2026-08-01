Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары

Люди на обмелевшем участке русла Дуная в Будапеште, Венгрия

Рекордная жара нынешним летом охватила страны Европы, вызвав сильную засуху, обмеление рек и прочих водоемов, а также мощные пожары. Снижение уровня воды привело к неожиданных находкам. К примеру, остатки кораблей нацистской Германии, затопленных в 1944 году, обнажились в районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная. Причиной обмеления стали жаркая погода и недостаточный приток воды, которые осушили песчаные отмели и открыли корпуса судов.

Флотилия была затоплена в сентябре 1944 года в ходе операции «Дунайский эльф», чтобы воспрепятствовать захвату речных судов наступавшей Красной армией. На дно ушли более двухсот барж и кораблей, что сделало тот участок реки непроходимым. После завершения войны часть судов подняли, и судоходство на Дунае восстановили.

Представители муниципалитета Ловас также сообщили, что в Хорватии обнаружены обломки баржи, затонувшей в 1937 году. Находка была сделана у населенного пункта Опатовац после того, как аномальная жара и падение уровня воды в Дунае обнажили дно.

Местный житель Хрвое Иваника отыскал газетную заметку 1937 года, в которой описывалось это происшествие. Из публикации следовало, что баржа Австрийского пароходства под номером 5722, перевозившая 50 вагонов угля, затонула недалеко от берега у Опатоваца.

Рекордный зной в европейских странах спровоцирован замещением типичного океанического циклона субтропическим «собратом», объяснил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини. По утверждению эксперта, данный воздушный вихрь переместился из пустыни Сахара и с Иранского нагорья.

Фото обмелевших европейских рек — в галерее NEWS.ru.