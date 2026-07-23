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23 июля 2026 в 14:28

«Уже можно»: Сырский опубликовал фото после отставки

Сырский опубликовал фото с собакой после отставки

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после своей отставки опубликовал снимок с собакой. На кадре, обнародованном в его Telegram-канале, он улыбается рядом с питомцем, держащим во рту игрушечную кость.

Уже можно, — подписал публикацию Сырский.

Сырский был отправлен в отставку 21 июля. Причиной кадровых перестановок стал конфликт в военном руководстве между экс-главкомом и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на этот пост генерала Михаила Драпатого.

Ранее в Минобороны России иронично пошутили над фамилией нового главкома ВСУ. Его сравнили с Горбатым из фильма «Место встречи изменить нельзя». Фраза пародирует реплику персонажа Владимира Высоцкого.

До этого стало известно, что жена Драпатого Юлия до июня 2020 года активно публиковала записи на русском языке в своих соцсетях. Среди ее постов нашли рецепты на русском, в том числе с необычными ингредиентами, например «блюдо из макарон и туалетной бумаги».

Европа
Украина
Александр Сырский
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